16-jähriger Dieb verweigert Handschlag

Cloppenburger muss im Arrest Handy abgeben

Symbolfoto: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Cloppenburg. Das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht hat einen Jugendlichen aus Cloppenburg wegen verschiedener Diebstähle zu zwei Wochen Dauerarrest ohne Handy verurteilt. Im Verfahren hätte der junge Cloppenburger Pluspunkte für sich sammeln können. Der, dem er das Fahrrad gestohlen hatte, war als Zeuge geladen. Er sollte sich bei dem Geschädigten entschuldigen. Doch das wollte der 16-Jährige nicht. Er wollte keinem die Hand geben, den er nicht kennt. Das kam bei Gericht nicht gut an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

