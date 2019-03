Keine Schule droht wegen Demo mit Strafe

Fehltage können dennoch Folgen haben

Demonstrieren für die eigene Zukunft: Schüler am Freitag in Cloppenburg. Mindestens 800 Jugendliche nahmen nach Schätzungen der MT anhand eigener Videoaufzeichnungen teil. Die Polizei sprach lediglich von 300. Foto: Oliver Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Weder eine Welle von Sitzenbleibern noch Strafaktionen kommen nach dem großen Klima-Protest in Cloppenburg auf die Schulen zu. Den Schülern, die unentschuldigt am Freitag fehlten, bleibe jedoch eine persönliche Risikoabschätzung nicht erspart. Wer die Demos aber als organisiertes „Schulschwänzen“ abtut, unterschätze die Jugendlichen, glaubt CAG-Leiterin Annette Ovelgönne-Jansen: „Da passiert mehr, als mancher Politiker ihnen zugestehen will.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

