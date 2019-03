Cloppenburg: Großalarm am Krankenhaus

Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (th). Großalarm in Cloppenburg: Am Montagabend heulten gegen 22.15 Uhr die Feuerwehrsirenen. Kurze Zeit später rückte die Freiwillige Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften zum Krankenhaus aus.



In einem angrenzenden Bereitschaftsheim war es zu einem Brand gekommen. Im zweiten Obergeschoss war es in einer Küche zu einer starken Verqualmung gekommen. Schnell gingen die Feuerwehrleute unter dem Einsatz von schweren Atemschutzgeräten in das Wohnhaus vor. Von außen wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Ursache war ein vergessenes Kochgerät.



Anschließend wurde die Küche und der angrenzende Flur intensiv belüftet. Die Polizei war auch vor Ort, brauchte jedoch nicht eingreifen. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen.