„Voices“ spielt mit Farbe und Klang

Voller Musizierfreude: der Chor „Voices“. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Wohl denen, die zeitig gekommen waren, um sich in der zum Konzertsaal umfunktionierten Cloppenburger KunstHalle rechtzeitig einen Platz zu sichern. Denn wer zu spät kam, dem blieb nur noch ein Stehplatz. Über 250 Besucher erlebten unter dem Motto „Klang und Farben“ ein temperamentvolles Konzert des Cloppenburger Chores „Voices“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

