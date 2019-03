Bevölkerung für 23. und 24. März eingeladen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). Das Hospiz „wanderlicht“ öffnet seine Türen. Die offizielle Schlüsselübergabe der Kleebaum-Stiftung, die als Bauherr auftritt, an das Team des Hospizes findet am Mittwoch, 20. März, mit geladenen Unterstützern statt. Am Wochenende vom 23. und 24. März lädt wanderlicht von 10 bis 16 Uhr an der Resthauser Straße 8 alle Interessierten ein, sich die Räume anschauen, Fragen zu stellen, und mit den Mitarbeitern von wanderlicht offen sprechen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.