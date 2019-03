26-Jähriger verbringt Nacht in der Zelle

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Eine Nacht in der Zelle hat ein 26-jähriger Cloppenburger am Wochenende verbracht. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann in der Nacht zu Sonntag gegen 0.45 Uhr in der Mühlenstraße auf einen 27-Jährigen aus Vechta eingeschlagen. Das Opfer lag am Boden und wurde leicht verletzt.



Die hinzugerufenen Polizisten mussten eingreifen, um den Cloppenburger von dem zu holen. Dabei wehrte sich der 26-Jährige, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Weil er immer noch aggressiv war, musste er die restliche Nacht in der Zelle der Polizei verbringen.



Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.

