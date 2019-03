Vom Sehnen und Suchen im Internet

Stellt ihre neuen Roman vor: Margarete Bertschik. Foto: H. Gelhaus

Von Hubert Gelhaus



Cloppenburg. Der virtuelle „Heiratsschwindel“ schleicht sich im digitalisierten Zeitalter ganz harmlos heran. Per Mouse-Klick. Und in (geplanten) Stationen nach einer einfachen Dramaturgie. Christina Wegner, eine Frau in den besten Jahren, brütet über ihren Unterrichtsentwürfen für die fünfte Klasse, gelangweilt, genervt, bis ein kleines rotes Icon aufleuchtet. Die Lehrerin bestätigt die Freundschaftsanfrage. Dominic J. Anderson (45), ein amerikanischer Soldat aus Kalifornien, verwitwet, sucht Kontakt und Austausch: „Hello, Christina! Thank you for accepting my request. How are you?“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

