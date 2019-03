Pflegekammer: „Es beginnt zu ruckeln“

Wilken organisiert Fahrt zur Demonstration

Franz-Josef Wilken. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Eine Fahrt zur Demonstration in Hannover gegen die Zwangsmitgliedschaft in der niedersächsischen Pflegekammer will der Cloppenburger Gewerkschafter Franz-Josef Wilken für den 23. März organisieren. „Es beginnt zu ruckeln: Die Parteien rudern allmählich zurück“, meinte der SPD-Ratsherr am Wochenende. Um die freie Entscheidung der Pflegekräfte über ihre Mitgliedschaft durchzusetzen, dürfe der politische Druck jetzt nicht nachlassen, meinte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.