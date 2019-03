800 Dateien mit Kinderpornos

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen Besitzes von Kinderpornografie hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 50 Jahre alten Mann aus Cloppenburg zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 400 Euro an den Kinderschutzbund zahlen. Bei einer Hausdurchsuchung waren bei dem 50-Jährigen insgesamt 800 Dateien mit Kinderpornografie gefunden worden, verteilt auf vier PCs. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

