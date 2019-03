Zwangsumzug bleibt Arbeitern vorerst erspart

Rumänen dürfen weiter in Ex-Hotel wohnen

Bleiben erlaubt: Die rumänischen Schlachtarbeiter müssen das Ex-Hotel nicht räumen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Rund 40 rumänischen Schlachtarbeitern aus Cloppenburg bleibt der Zwangsumzug auf das ehemalige Fliegerhorst-Gelände nach Ahlhorn vorerst erspart. Die gegen ihren Subunternehmer ausgesprochene Kündigung des Wohnheims in einem ehemaligen Hotel ist nach Auskunft ihrer Beraterin Daniela Reim unwirksam. Die Männer und ihre Frauen sollten ursprünglich zum 28. Februar die Unterkunft an der Löninger Straße verlassen.