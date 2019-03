Klimaschutz: Schüler wollen Taten sehen

Mehrere hundert Kinder und Jugendliche gehen in Cloppenburg auf die Straße

Demonstration: Die Schüler zogen vom Stadtpark aus durch die Stadt vor das Rathaus.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut". Mit diesem Spruch sind gestern Vormittag mehrere hundert Schülerinnen und Schüler durch Cloppenburg gezogen. Im Rahmen der Demonstrationen „Fridays for Future" setzen sich die jungen Menschen für mehr Klimaschutz ein. „Wir wollen auch hier ein Zeichen setzen", erklärte Taleb Ali, der die Demo gemeinsam mit Justin Backhaus und Lukas Oltmann von der Oberschule Pingel Anton organisiert hat.