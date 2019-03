Halbes Stadttor bleibt in der Familie

Zur Hälfte versteigert: Die Passage „Altes Stadttor“. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Passage Altes Stadttor in Cloppenburg bleibt zumindest zur Hälfte in der Familie. Zwei Söhne des verstorbenen Kaufmanns Klaus Ostendorf haben gestern in der Zwangsversteigerung vor dem Amtsgericht Cloppenburg den Zuschlag für die auf über 2,9 Millionen Euro taxierte Ostseite der Einkaufs­passage erhalten. Der Preis darf angesichts der bisher üblichen Immobilienpreise als Schnäppchen gelten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

