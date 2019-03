Bewährungsstrafe für Adem Ortac (Update)

Symbolfoto: dpa

Oldenburg (ma). Im Prozess gegen den Cloppenburger Rechtsanwalt und Ex-Fraktionsvorsitzenden der SPD in Cloppenburg Adem Ortac ist der Angeklagte am Donnerstag zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Wirtschaftsstrafkammer des Oldenburger Landgerichtes sprach den 40-Jährigen des Betruges in zahlreichen Fällen, der Steuerhinterziehung und des Verstoßes gegen ein vorläufig bestehendes Berufsverbot schuldig. Zudem muss er 92000 Euro zurückzahlen und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

