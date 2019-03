DFB-Präsident Grindel kommt zum BVC-Fest

Kommt zum BVC-Jubiläum: DFB-Präsident Reinhard Grindel. Foto: dpa

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Es gibt erste Sponsoringerfolge“, erklärte Dr. Jürgen Vortmann am Donnerstagvormittag beim Pressegespräch. Der BVC-Präsident teilte zudem die Planungen zum 100-jährigen Bestehen des Vereins mit. Demnach ist am Freitag, 12. Juli, ab 17 Uhr ein Festakt für geladene Gäste beim Stadion an der Friesoyther Straße geplant. „Als Gast hat DFB-Präsident Reinhard Grindel zugesagt. Das ist schon eine besondere Wertschätzung für unseren Verein“, freute sich Vortmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.