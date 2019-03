In Zügen und Bussen fährt „Amcon“ mit

Auf Erfolgskurs: Olaf Clausen (links) und Darius Rauert sind die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der „Amcon“ GmbH, die sich durch Software-Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr einen Namen gemacht hat. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Es gibt in Cloppenburg keine Straßenbahn und erst recht keine U-Bahn, einen Bahnhof mit gerade mal einem Gleis und auch der Busverkehr ist ausbaufähig. Dennoch belegt Cloppenburg in Bezug auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einen Spitzenplatz – dank „Amcon". Das Software-Unternehmen von der Osterstraße hat sich bundesweit einen Namen gemacht mit Software-Lösungen, die den ÖPNV zukunftsfähig machen.