Bei Ärger: Klappe halten und durchatmen

Tipps zur Konfliktbewältigung: Ulla Meyer-Burke, Fachbereichsleiterin der Volkshochschule, begrüßte Philipp Karch als Hauptreferenten bei der Fachtagung für Mitarbeiterinnen in Krippen und Kindergärten im Kreishaus. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Ärger ist salonfähig geworden", sagt Philipp Karch. Der Coach, Trainer und Speaker aus Berlin war gestern Hauptreferent auf der Fachtagung für Mitarbeiterinnen in Krippen und Kindergärten im Kreishaus. Rund 150 Erzieherinnen waren der Einladung der Volkshochschule (VHS) gefolgt, die diese Fachtagung bereits zum 23. Mal organisierte. „Ärger ist allgegenwärtig, heute geht es darum, ihn zu minimieren", sagte Ulla Meyer-Burke, Fachbereichsleiterin der VHS.

