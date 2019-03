Hebammenzentrale steht in den Startlöchern

Andrea Faske. Foto: Vera Wirth

Cloppenburg (mt). Die Hebammenzentrale in Cloppenburg nimmt demnächst ihre Arbeit auf. Seit Mitte Februar ist Andrea Faske Angestellte des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Cloppenburg. Sie organisiert die Hebammenzentrale. „Ihre langjährige Praxiserfahrungen im Kreisssaal, in der Geburtsvorbereitung und den Wochenbettbetreuungen und nicht zuletzt ihr Wissen um die Situation im Landkreis Cloppenburg machen sie zur Optimalbesetzung der Stelle“, teilt der Hebammendienst mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

