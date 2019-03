Hospizdienst hilft ab dem zweiten Schritt

Trauerbegleiter bieten vier Gruppen für unterschiedlich Betroffene an

Stehen für Gespräche zur Verfügung: (von links) die Koordinatorin des Hospizdienstes Hildegard Meyer und die Trauerbegleiter Gerlinde Wilhelm, Rita Vaske, Rita Breuer, Renate Berg, Maria Möller und Mike Bieder. Foto: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Cloppenburg. „Wagen Sie den ersten Schritt – die nächsten gehen wir gemeinsam." So lautet das Motto der Ehrenamtlichen, die sich als Trauerbegleiter beim Cloppenburger Hospizdienst engagieren. Die Trauerbegleiter unterstützen und begleiten Menschen, die einen ihnen nahe stehenden Menschen verloren haben. Jeder Betroffene geht mit seiner Trauer anders um. Es sei aber wichtig, dass Trauernde den ersten Schritt machen und sich aktiv Unterstützung holen.