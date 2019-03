Erstes Kochduell endet ohne einen Sieger

Team Orange: Ilona Heydt mit Dr. Wolfgang Wiese (links daneben) dazu die Joker Markus Acquistapace (ganz links) mit Juror Dirk Korfhage (in weiß) daneben Jürgen Luttmer und Michael Terwelp. Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Am Ende gab es keinen eindeutigen Sieger beim ersten Cloppenburger Kochduell in der Küche des Bildungswerkes Cloppenburg: Weder Gourmetkoch und Juror Dirk Korfhage, noch die über 50 „Schaulustigen“ kürten einen eindeutigen Sieger. Unter dem Motto „Frühlingserwachen in der Region“ traten auf der einen Seite Ilona Heydt und Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese, auf der anderen Seite Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Dr. Michael Hoffschroer, und sein Stellvertreter Jens Rigterink an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

