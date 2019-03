Cloppenburg braucht drei neue Kitas

Kein Einzelfall: Cloppenburgs Nachwuchs wächst, der Betreuungsbedarf auch.Foto: dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Stadt Cloppenburg hat ihre Bedarfserwartung an Betreuungsplätzen für Kinder deutlich nach oben korrigiert. Wenn 90 Prozent des Nachwuchses einen Kindergarten und 15 Prozent der Kleinkinder eine Krippe besuchen werden, braucht Cloppenburg in den nächsten Jahren drei neue Kitas mit 16 Gruppen. Der Preis: über acht Millionen Euro und jährliche laufenden Kosten von 2,9 Millionen Euro zusätzlich.