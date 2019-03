22-Jähriger prügelt auf Paar ein

Symbolbild: dpa

Ein 29-Jähriger und seine 22-jährige Freundin saßen am Freitag gegen 18.10 Uhr im Auto auf der Fritz-Reuter-Straße, als plötzlich an der Kreuzung dort ein Wagen neben em Fahrzeug des 29-Jährigen hielt. Ein 22-jähriger Cloppenburger stieg aus und schlug unvermittelt mit einem Schlagstock zunächst auf das Auto und dann auf das Opfer ein. Sowohl der 29-Jährige als auch seine 22-jährige Freundin wurden verletzt. Danach flüchtete der Täter mit seinem Wagen vom Tatort. Der 29-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei geht nach jetzigem Erkenntnisstand von Beziehungsstreitigkeiten aus.

