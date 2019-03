Jugend zieht in Ex-Räume des Hausmeisters

Symbolfoto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das angedachte Holzhaus ist durchgefallen: Statt in eine 60 Quadratmeter kleine Hütte soll der neue offene Jugendtreff im Cloppenburger Stadion nun in eine umgebaute ehemalige Hausmeister-Wohnung mit etwa doppelter Fläche einziehen. Diesen Vorschlag der städtischen Jugendpflege hat der Sozialausschuss des Rates am Donnerstagabend mit elf gegen eine Stimme genehmigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.