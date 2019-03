Pflegekammer kassiert auch von Ex-Pflegern

Einmal Pflege, immer Pflege? Wer den Beruf verlassen hat, soll trotzdem Beiträge an die Pflegekammer Niedersachsen entrichten. Eine Beschäftigte aus Cloppenburg wehrt sich. Foto: dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Vor acht Jahren hat Petra W. (46) ihren Beruf als examinierte Altenpflegerin aufgegeben. Jetzt holt der alte Beruf die Caritas-Mitarbeiterin doch noch ein: Die Pflegekammer Niedersachsen fordert Beiträge. „Ich hab‘s gern gemacht, aber der Wochenenddienst und die Schichten...“, erzählt die Emstekerin. Jetzt holt der alte Beruf die Caritas-Mitarbeiterin doch noch ein: Die Pflegekammer Niedersachsen fordert Beiträge, obwohl Petra W. als Gruppenleiterin für behinderte Menschen in den beschützenden Werkstätten am Cloppenburger Ostring arbeitet. Der Fall der Emstekerin zeigt: Wer längst nicht mehr in der Pflege arbeitet, muss aufwändig nachweisen, dass die alte Ausbildung mit dem neuen Beruf nichts zu tun hat. Sonst greift die Kammer ins Portemonnaie. Bis zur Rente.



