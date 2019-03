Referent räumt mit Mythen der Arbeitswelt auf

Belegte seine Thesen mit Zahlen: Prof. Dr. Felix Osterheider sprach in Stapelfeld. Foto: Ludger Heuer

Von Ludger Heuer



Stapelfeld. Weit über 200 Gäste aus der ganzen Region haben auf dem politischen Aschermittwoch in der Katholischen Akademie Stapelfeld einen Vortrag von Prof. Dr. Felix Osterheider zum Thema „Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit“ gehört. Der Osnabrücker Sozialwissenschaftler und Unternehmensberater analysierte dabei drei Mythen.



Erster Mythos: Wir haben zu viele Akademiker und zu wenige Handwerker. 2018 seien 30 Prozent aller Ausbildungsverträge in Deutschland in Handwerksberufen abgeschlossen worden. Die Arbeitslosigkeit bei Nicht-Akademikern liege bei 3,9 Prozent, bei Akademikern bei 2,9 Prozent. Akademische Berufe und Handwerk dürften aber nicht gegeneinander ausgespielt werden, warnte Osterheider.

