Autor kehrt zurück in seine Jugendzeit

Auf Werbetour: der Autor Jos. F. Mehrings. Foto: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Wenn Jos F. Mehrings am Samstag, 23. März, um 19 Uhr zu einer Lesung seines Erstlingsromans „Niemand hat die Absicht“ in den Cloppenburger „Bahnhof“ kommt, ist das eine Rückkehr in seine Jugendzeit. Die verbrachte Josef Diekmann, so hieß er bis zu seiner Heirat, in Cloppenburg, machte am CAG sein Abitur und traf sich vor wenigen Tagen mit seinen ehemaligen Mitschülern just im „Bahnhof“ zu seinem Klassentreffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

