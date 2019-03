Es ist ein wenig wie Cowboy und Indianer

Schießen wie im „Wilden Westen“: Die Westerngruppe des Bürgerschützenvereins nimmt regelmäßig an Western-Treffen teil. Von links Alexander Gabbert, Frank Kern, Herbert Kuhr, Magda Fritsch und Werner Frye sowie Lena Gabbert (vorn). Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Einmal im Jahr kommt das „Kind im Manne“ oder auch in der Frau durch: Beim traditionellen Western-Treffen schlüpfen die Teilnehmer in historische Kostüme und fühlen sich ein wenig wie die Cowboys und Indianer im guten, alten Wilden Westen. Im Gegensatz zu früher, sind die Colts, die lässig im Halfter getragen werden, aber nicht scharf, sondern Attrappen.



Scharf geschossen wird bei den „Buffalo Hunter", einer Unterabteilung des Cloppenburger Bürgerschützenvereins, aber auch. Jeden Samstag beim Training und hin und wieder auch bei Wettkämpfen.