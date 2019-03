BBS Technik: Zu finster, zu marode zum Sanieren

Zu klein für alle: Der Schulausschuss besichtigt die Fachräume in der BBS Technik. Fotos: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Zwei Gebäudeblöcke der veralteten BBS Technik in Cloppenburg werden abgerissen und für über 30 Millionen Euro neu gebaut. Eine überraschend große Mehrheit der Kreistagsfraktionen hat am Dienstagabend im Schulausschuss diesen Kurs eingeschlagen und eine mindestens 25 Millionen Euro teure Teilsanierung verworfen.



„Am Ende hätten wir eine sanierte Schule, die trotzdem mit Kompromissen leben müsste“, meinte Landrat Johann Wimberg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

06.03.2019 | Müllbecher: Politiker haben den Kaffee auf