Müllbecher: Politiker haben den Kaffee auf

Pfandsystem mit App: Auf dem Smartphone können die Kunden sehen, wo sie den leeren Becher wieder abgeben können. In Oldenburg gibt es das Modell seit fast einem Jahr. Foto: Recup

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg Christian Albers, Rolf Bornemann und Bernd Pauly haben den Kaffee auf: Die drei Cloppenburger Ratsherren der Gruppe „Sozialliberales Cloppenburg“ wollen etwas für die Umwelt tun und schlagen ein Pfandsystem für Kaffeebecher in der Stadt vor. „Wir sehen Tag für Tag viele Menschen mit einem Einwegbecher in der Hand durch die Stadt laufen“, merkt Fraktionschef Christian Albers an. „Und später landet dieser Becher nach nur einem Getränk im Müll – oder wird einfach weggeworfen“, ergänzt Fraktions-Vize Rolf Bornemann.



Die Lösung: ein Mehrwegsystem. Schließlich gehe es nicht nur um die derzeitige Verschwendung von Ressourcen, sondern auch um die Sauberkeit in der Innenstadt. „Die fängt schon bei der Müllvermeidung an“, heißt es in einer Erklärung der Gruppe. Die Politiker schlagen ein Pfand-Modell vor, das sich bereits in Oldenburg durchgesetzt hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.