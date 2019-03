Von der gelben Tonne bis zum Möbelhaus

Gespräch an der Theke: MT-Chefredakteur und Verlagsleiter Julius Höffmann (links) und Volkshochschule-Direktorin Kathrin Würdemann begrüßten Landrat Johann Wimberg zum Kneipengespräch im „Bernays“. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Vom Rufbus bis zur gelben Tonne, von Inklusion bis zu Bürokratie und vom Radschnellweg nach Vechta bis zum XXXL-Möbelhaus in Cloppenburg reichten die Themen, die Bürger beim Kneipengespräch mit Landrat Johann Wimberg diskutierten. Die Veranstaltung im „Bernays“, die die Münsterländische Tageszeitung und die Volkshochschule zum vierten Mal organisierten, war mit gut einem Dutzend Teilnehmern zwar etwas spärlich besucht, dafür hatten die, die gekommen waren, reichlich Gelegenheit, mit dem Landrat zu sprechen und zu diskutieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

