Geisel ist drei Jahre in Fängen der Taliban

Berichtete von seiner Geiselhaft: Bernd Mühlenbeck. Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Eine Stecknadel konnte man im Seminarraum des Bildungswerkes fallen hören, als Bernd Mühlenbeck in der „Männersache“ von seiner 33-Monate dauernde Geiselhaft unter den pakistanischen Taliban erzählte. Mühlenbeck war Entwicklungshelfer der Deutschen Welthungerhilfe, als er 2012 zusammen mit seinem italienischen Kollegen Giovanni entführt wurde.



In seinem Buch schildert er seine Erlebnisse und den Leidensweg als Gefangener der Taliban und Mudschaheddin in sieben verschiedenen Häusern. „Very soon seid ihr frei, wurde uns wiederholt versichert", sagte Mühlenbeck. „Doch uns wurde im klarer: Very soon is far away".