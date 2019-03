Galasitzung mal lokal mal akrobatisch

Eine Stimmung wie schon lange nicht mehr: Die Cloppenburger Stadthalle bebte bei der 44. Galasitzung des Cloppenburger Carnevalsvereins. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Es war ein Galaabend, der verdientermaßen in die Geschichte des Cloppenburger Carnevalsverein eingehen dürfte. Ein Spitzenprogramm, vollgepackt mit Höhepunkten, die das Publikum zum Toben brachten und eine Stimmung auslöste wie schon lange nicht mehr. „Ich finde es klasse, dass sich so viele Menschen so toll verkleidet haben", freute sich TSG-Präsidentin Rita Green-Wienholt bei ihrer Begrüßung der 44. Galasitzung vor über 500 Gästen. Selbst gute Bekannte habe sie aufgrund der perfekten Kostümierung nicht erkannt.