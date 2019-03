Mädchen (8) lebensgefährlich verletzt

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (mab). Ein achtjähriges Mädchen ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Cloppenburg lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Cloppenburger Polizei am Freitagabend mitteilte, passierte der Unfall gegen 17:30 Uhr auf der Höltinghauser Straße.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wechselte das Mädchen in Höhe des dortigen Supermarktes zu Fuß die Straßenseite, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 40-Jähriger aus Cloppenburg, der in Richtung Osterstraße unterwegs war, konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Mädchen wurde von dem Wagen erfasst und zu Boden geschleudert. Sie blieb benommen auf der Straße liegen. Der behandelnde Notarzt stufte die Verletzungen des Mädchens als akut lebensgefährlich ein. Sie erlitt unter anderem schwere innere Verletzungen und wurde deshalb schnellstmöglich in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht.

