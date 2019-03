Haft hat bei Heroin-Entzug geholfen

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Dass ein Angeklagter seine Inhaftierung als positiv empfindet, ist eher selten. Im Fall eines 27-jährigen Hartdrogenabhängigen aus Cloppenburg soll das Gefängnis aber wahre Wunder vollbracht haben. Der Mann, der in Verbrauchermärkten in Cloppenburg immer wieder Energy-Drinks gestohlen hat, um diese gegen Heroin einzutauschen, ist zur Umkehr bereit. Deswegen kam er am Freitag vor dem Cloppenburger Amtsgericht wegen neuer Getränke-Diebstähle auch noch mit einer Bewährungsstrafe von acht Monaten davon. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

