Hospiz-Begleitung klappt schon

Kooperation vereinbart: Norbert Moormann und Hildegard Meyer von Hospizdienst sowie Pflegedienstleiterin Christin Hackstedt, ihre Stellvertreterin Kerstin Thoben und Einrichtungsleiter Mark Schmitz (von links) unterzeichneten den Kooperationsvertrag zwischen der Pflegeeinrichtung „Wohnpark Lokschuppen“ und dem Hospizdienst. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Zusammenarbeit läuft bereits seit Eröffnung des Hauses, am Freitag wurde die Kooperation zwischen der Pflegeeinrichtung „Wohnpark Lokschuppen“ und dem Hospizdienst für den Landkreis Cloppenburg offiziell besiegelt. Durch diese Vereinbarung können Lebensbegleiter des Hospizdienstes auch von den Gästen dieser Einrichtung angefordert werden.



„Es geht nicht nur um Sterbebegleitung“, sagt Hildegard Meyer von Hospizdienst, „wir kommen, wo wir gebraucht werden.“ Der Wunsch müsse aber von der Pflegeperson, von Angehörigen oder dem Pflegepersonal kommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

