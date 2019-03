Grüne fordern Kataster über Ersatz-Flächen

Geschützt, gefällt, ersetzt? Über den Ausgleich für Rodungen macht zum Beispiel die Stadt Cloppenburg nur einen Vermerk in der Bauakte. Nachsehen und überblicken lässt sich das nicht. Foto: Kannen

Cloppenburg (kre). Ein Verzeichnis über den „Natur-Ausgleich“ für gerodete Bäume und betontierte Flächen fordern die Grünen im Kreistag und in der Stadt Cloppenburg. Für diese so genannte „Kompensation“, die gesetzlich vorgeschrieben ist, fehlen den Städten und Gemeinden im Landkreis ein transparenter und nachvollziehbarer Überblick, kritisiert Dr. Irmtraud Kannen, Ratsfrau und Kreismitglied von Bündnis 90/Grüne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

