Kreis ermahnt Möbelhaus-Gegner zu mehr Sachlichkeit

Foto: XXXLutz

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Vechta. Im Streit um ein neues Möbelzentrum in Cloppenburg hat der Landkreis die Gegner der Ansiedlung zu mehr Sachlichkeit aufgefordert. Die Unterstellung, das Verfahren werde einseitig betrieben, um den Markt zuzulassen, sei falsch, stellte Landrat Johann Wimberg am Donnerstag klar.



Die Behörde arbeite unvoreingenommen an der Regionalplanung und dem dazugehörigen Einzelhandelskonzept, betonte die Kreisverwaltung. Dabei werden der Bedarf und die Verträglichkeit des Vorhabens untersucht. Zugleich verteidigte die Behörde die Einschätzungen eines hinzugezogenen Gutachters: Der Experte hat den Bedarf für einen attraktiven und großflächigen neuen Möbelmarkt in der Kreisstadt bestätigt. Der Landkreis stellte gestern klar: Das Ziel der Raumordnung dürfe nicht lauten, „umliegende Möbelhäuser zu schützen".