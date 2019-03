Spielsucht bringt 21-Jährigen ins Gefängnis

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen massenhaften Internet-Betrugs hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 21-Jährigen aus Cloppenburg zu einer Jugend-Gefängnisstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Der Angeklagten hatte im Internet immer wieder Autos angeboten, Vorkasse kassiert, die Fahrzeuge aber nicht geliefert. Das konnte er auch gar nicht, weil er über kein Auto verfügte.



In einem Fall bot er gleich zehn Autos auf einmal an. Vor Gericht wurde deutlich, warum er immer wieder Betrügereien im Internet beging. Er ist stark spielsüchtig.

