Ein Ende nach eigenen Wünschen

Jutta Schultejans (Foto: Kreke)

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Über die letzten Wünsche, wenn es auf das Lebensende zugeht, machen sich selbst nachdenkliche Menschen mitunter nur vage Vorstellungen. Wie sich Senioren besser vorbereiten können, erklärt ihnen künftig auf Wunsch eine neue Fachfrau: Jutta Schultejans (49) aus Wachtum hat 23 Jahre als Altenpflegerin gearbeitet und ist kreisweit die erste Beraterin in der „gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase“ am Altenheim St.-Pius-Stift. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

