Autor ergründet Kreuzfahrt-Phänomen

Kennt sich aus in Sachen Kreuzfahrt: der Erfolgsautor Wladimir Kaminer. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Wladimir Kaminer ist im Grunde genommen ein richtiges Schlitzohr. Statt bei seiner Lesung zu seinem neuen Buch „Die Kreuzfahrer“ im Cloppenburger Kulturbahnhof über Erlebnisse und Erfahrungen zu berichten, beginnt er zunächst ganz locker damit, von seiner Familie samt Werdegang seiner Kinder, von seinen Eltern und von dem Dorf in Brandenburg zu erzählen, in dem dann auch noch Flüchtlinge aufgenommen werden. Dass er darüber natürlich auch entsprechende Bücher geschrieben hat, lässt er so ganz nebenbei einfließen.



Kurz vor der Pause dann endlich der erste Ansatz zu den Kreuzfahren. 2016 habe er seine erste Kreuzfahrt gemacht und sei danach süchtig geworden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

28.02.2019 | Vechta und Lohne stört neuer Möbelmarkt