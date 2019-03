Vechta und Lohne stört neuer Möbelmarkt

Foto: XXXLutz

Vechta/Cloppenburg (ch/kre). Gegen den geplanten Möbelmarkt in Cloppenburg regt sich erwartungsgemäß nun auch Widerstand im Kreis Vechta. Die Kreisverwaltung hat im Namen der Städte Vechta und Lohne erhebliche Bedenken wegen der vorgesehenen Größenordnung von „XXXLutz“ angemeldet.



Das Projekt im Cloppenburger Gewerbegebiet West sei mit 34 000 Quadratmetern Verkaufsfläche „völlig überdimensioniert“, sagte der Sprecher des Landkreises, Jochen Steinkamp. Die Kritiker berufen sich auf gesetzliche Vorgaben der Landesraumordnung. Das „Abfischen übermäßig hoher Kaufkraftanteile“ verstoße gegen das sogenannte Kongruenzgebot. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

