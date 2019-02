Prozess gegen Ortac verkürzt sich deutlich

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Überraschende Wende im Prozess gegen den Cloppenburger Rechtsanwalt und Ex-Fraktionsvorsitzenden der SPD in Cloppenburg Adem Ortac. Das Verfahren vor dem Oldenburger Landgericht gegen den 40-Jährigen wird schneller als erwartet beendet. Bereits am nächsten Verhandlungstag (14. März) soll plädiert und das Urteil verkündet werden. Das hat das Oldenburger Landgericht am Mittwoch mitgeteilt.



Es werden einige Verfahren eingestellt. Steuerbetrug (rund 100.000 Euro) und Verstoß gegen das Berufsverbot hat Ortac eingeräumt. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

27.02.2019 | Staatsanwalt will an die Namen der Hintermänner