Cloppenburger kämpft um Lohn für 19 Rumänen

Hilfe gesucht: Josef Kleier (links), Berater des Caritas-Sozialwerks, mit drei der betroffenen rumänischen Werksvertragsarbeiter. Zwei von ihnen wollen nicht erkannt werden. Foto: Tzimurtas

Von Giorgio Tzimurtas Hubert Kreke



Lohne/Cloppenburg. 19 Werksvertragsarbeiter aus Rumänien streiten um den Lohn ihrer Arbeit im Lohner Zweigbetrieb eines Schlachthofs aus dem Kreis Cloppenburg. Ein Subunternehmen, das die Beschäftigten im Herbst in die Region vermittelte, hat in mindestens 15 Fällen den Lohn für 25 bis 80 Stunden einbehalten, berichtet Josef Kleier, der Rechtsberater des Caritas-Sozialwerks in Lohne.



Die Betroffenen habe in dem Streit ihre Unterkunft verloren. Die meisten von ihnen sind bereits ohne die ausstehende Zahlung nach Rumänien zurückgekehrt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.