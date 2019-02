Staatsanwalt will an die Namen der Hintermänner

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (ma). Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen die beiden 35 und 20 Jahre alten Männer aus Löningen und Harpstedt, die im großen Stil unter anderem in Löningen, Lindern, Holdorf, Haselünne und Cloppenburg teure Fahrzeuge gestohlen beziehungsweise sich ergaunert hatten, soll der 35-jährige Hauptangeklagte im Falle eines Geständnisses für rund vier Jahre ins Gefängnis. Das hat am Mittwoch ein internes Rechtsgespräch zwischen dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung ergeben.



Ohne Geständnis müsste der Angeklagte mit sechs Jahren Gefängnis rechnen. Ein Geständnis würde das Verfahren erheblich verkürzen. Die Staatsanwaltschaft erhofft sich durch die Geständnisse Namen von Hintermännern und bislang unbekannt gebliebenen Mittätern. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

