Am Dornkamp fallen sieben kranke Bäume

Pilzbefall bis zur Wurzel: Zwei alte Eichen und eine große Buche am Dornkamp nicht mehr zu retten. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Auf dem geplanten Baugrund für ein Mutter-Kind-Haus am Dornkamp müssen nach der Überprüfung durch einen Gutachter sieben alte, aber kranke Bäume gefällt werden. Die Rodung diene nicht dem geplanten Neubau, sondern sei aus Sicherheitsgründen notwendig, teilte Josef Wolking, der Geschäftsführer der Stiftungen, auf Nachfrage mit.



Drei alte Eichen sind durch Pilzbefall und Fäule im Stamm so geschwächt, dass sie nicht mehr standsicher sind, berichtet der beauftragte Sachverständige. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

