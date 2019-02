Keine Bange, wenn‘s kniffelig wird

Wigbert Grotjan (Foto: Kreke)

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Nach dem Parteibuch hat ihn noch keiner gefragt, weder in Cloppenburg und auch nicht im Moormerland, als er zum Ersten Gemeinderat gewählt wurde. Wigbert Grotjan (55) hat keins. Und er braucht‘s nicht. „Fachlich und sachlich gut gerüstet zu sein– das ist die Qualifikation“, sagt der Cloppenburger Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese. Und sein neuer Allgemeiner Vertreter nickt dazu.



Wenn Grotjan am 1. Juni seinen Dienst als Erster Stadtrat in Cloppenburg antritt, dann offenbar mit Gelassenheit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

27.02.2019 | „Die Arbeit macht Spaß und man findet neue Freunde“