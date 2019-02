Mediziner sind als Detektive unterwegs

Medizinforum: Die Referenten Dr. Rainer Grove, Dr. Andreas Pfeiffer, Dr. Thomas Möller, Dr. Jörg Bäseke und Prof. Dr. Joachim Schrader (von links). Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Spannend wie im Krimi ging es zu beim sechsten „Forum Medizin“ des St.-Josefs-Hospital in der Stadthalle. Fast 200 Interessierte lauschten den medizinischen „Detektiven“, um der richtigen Diagnose auf die Spur zu kommen. Ärzte aus vier Fachbereichen stellten in lockerer Form die Geschichten hinter den Diagnosen vor.



Den Anfang machte Dr. Andreas Pfeiffer mit „dem Tag, an dem ich mein Gedächtnis verlor“ . Es ging um einen kurzzeitigen Gedächtnisverlust durch Überreizung, ausgelöst durch einen Sprung ins eiskalte Wasser, oder durch eine viel zu heiße Dusche. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

