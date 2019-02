„Knöllchen-Alarm“: Kontrolle ausgeweitet

Grenzen aufgehoben: Bislang endete der kontrollierte Parkplatz-Bereich (wie hier an der Osterstraße) am Rande der Innenstadt. „Im Bedarfsfall“ sollen die Kontrolleure jetzt weitergehen. Foto:Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Zumindest bei Parkverstößen zieht die Stadt Cloppenburg die Zügel jetzt fester an: Die jahrelang geübte Praxis, außerhalb der Innenstadt über Parksünder hinwegzusehen, soll beendet werden. Der Stadtrat stimmte am Montagabend einem Vorschlag der Verwaltung zu, das Kontrollgebiet auf die ganze Stadt auszudehnen. Damit drohen jetzt auch abseits der Innenstadt-Parkplätze bei Verstößen „Knöllchen“ unterm Scheibenwischer.



Allerdings ist mit einer Flut von zusätzlichen Strafzetteln kaum zu rechnen, denn der Aufwand endet bei sechs Stunden: So viel Arbeitszeit soll per Stundenaufstockung zusätzlich investiert werden, teilte der Bürgermeister dem Stadtrat mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

