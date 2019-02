Stadtrat einig: Rückenwind für Wigbert Grotjan

Gewählt: Wigbert Grotjan nahm sichtlich gelöst die Glückwünsche im Ratssaal zusammen mit seiner Frau Claudia entgegen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das Führungstrio an der Cloppenburger Verwaltungsspitze ist komplett. Mit einem einstimmigen Ergebnis hat der Stadtrat am Montagabend Wigbert Grotjan (55) aus Garrel zum neuen Ersten Stadtrat gewählt. Seine Nominierung überraschte zwar nicht mehr, wohl aber das Wahlergebnis, denn mit Gegenstimmen war gerechnet worden.



Grotjan nahm sichtlich gelöst die Glückwünsche im Ratssaal zusammen mit seiner Frau Claudia entgegen. Der Jurist wird als Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters arbeiten. Falls er selbst verhindert ist, vertritt ihn künftig die dritte Stadrätin Petra Gerlach. Der Rat änderte seine Geschäftsordnung am Montag entsprechend. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

