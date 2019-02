„Das können wir nicht mehr durchhalten“

Glaube im Kern, aber der Zwang lässt nach: Die Kapelle im katholischen Hospital. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Fall eines geschiedenen Chefarztes aus Düsseldorf, dem eine katholische Klinik wegen seiner zweiten Heirat gekündigt hat, setzt die kirchlichen Einrichtungen unter Druck. Denn: Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes darf ein katholischer Arzt nicht anders behandelt werden, als evangelische oder konfessionslose Kollegen, denen im selben Fall keine Kündigung angedroht werden könnte. Weil das Sakrament der Ehe für sie keines ist.



Die katholische Glaubenslehre ist in dieser Hinsicht mehrfach von der Wirklichkeit überholt worden. Selbst in den herausgehobenen Positionen des Cloppenburger St. Josefs-Hosptials arbeiten längst nicht mehr ausschließlich Katholiken. Angesichts des allgegenwärtigen Personalmangels in Medizin und Pflege „können wir das gar nicht in Reinkultur durchhalten", räumt Geschäftsführer Lutz Birkemeyer ein.