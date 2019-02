Parktickets: Stadt sackt 570.000 Euro ein

Handyparken: Knapp 500 Autofahrer monatlich nutzen diesen Service in Cloppenburg. Foto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Einnahmen der Stadt Cloppenburg aus den Parkgebühren sind im vergangenen Jahr von 507000 auf 570000 Euro gestiegen. Die Zahlung per Handy statt Kleingeld am Automaten machte nur knapp 6630 Euro der Summe aus. Dennoch zogen die Politiker im Verkehrsausschuss ein positives Fazit der im August 2017 eingeführten Buchung per Smartphone.



Trotz des geringen Anteils von 1,16 Prozent an den Gesamt­einnahmen sei der Komfort des Handy-Parkens „eine Supersache“, meinte Jan Oskar Höffmann (SPD), zumal sich Cloppenburg von anderen Städten abhebe: „Oldenburg hat‘s nicht“, sagte Höffmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

